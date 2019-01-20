الإمارات العربية – ودع المنتخب الأردني كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته اليوم أمام نظيره الفيتنامي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادلهما 1-1.

افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق بهاء عبد الرحمن سليمان، وعادل لفيتنام كونغ فيونغ نغوين في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 1-1، ليجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يأتيا بجديد، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفيتنامي بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، قطع المنتخب الفيتنامي تذكرة العبور الأولى إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وسيلاقي الفائز من المباراة المرتقبة غدا الاثنين بين السعودية واليابان.