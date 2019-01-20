ليبيا – تقدمت المؤسسة العامة للإذاعة و التلفزيون الليبي التابعة للحكومة المؤقتة بأحر التعازي وأصدق الواساة لذوي و أصدقاء و زملاء الصحفي “محمد بن خليفة” الذي قتل فى إشتباكات السبت جنوب العاصمة طرابلس .

ونددت المؤسسة بمقتل الصحفي بن خليفة مراسل فيديو وكالة “أسيوشيتد برس الأمريكية” و الذي قالت بأنه قتل بنيران ماوصفتها بـ ” المجموعات المسلحة ” المتصارعة على طرابلس .

وأعربت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي عن أسفها وأسف كل زملاء المهنة على رحيل الزميل الكبير “محمد بن خليفة” داعية في الوقت نفسه إلى احترام و حماية الصحفيين أثناء تغطية النزاعات المسحلة .

كما طالبت المؤسسة بتحييد جنيع الصحفيين عن النيران الهوجاء بالنزاعات المسلحة ، سائلة الرحمة لفقيد المهمة والوطن ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات