ليبيا – أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية فى حكومة الوفاق الحداد على روح المصور الصحفي محمد الطاهر بن خليفة الذي قُتل فى إشتباكات السبت جنوب العاصمة طرابلس .
وقالت إدارة الإعلام الخارجي فى بيان تلقته منها المرصد ، بأن بن خليفة واحب من المراسلين المعتمديم لديها كمراسل لوكالة ” أسوشيتيد ” برس الأمريكية .
وأشارت الوكالة بأن بن خليفة إنتقل إلى جوار ربه أثناء تغطيته للاشتباكات المسلحة المستمرة بمنطقة سيدي السايح جنوب طرابلس .
وعلى إثره أعلنت إدارة الاعلام الخارجي بوزارة الخارجية الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد و تضامنا مع الزملاء الصحفيين و المراسلين .
وأكدت بأن العمل خلال فترة الحداد سيقتصر على إنجاز المعاملات الضرورية و العاجلة للمرتادين عليها ، سائلة اللهر أن يكون هذا المصاب نهاية الأحزان ، وذلك بحسب نص ذات البيان
المرصد – متابعات