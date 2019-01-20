ليبيا – أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية فى حكومة الوفاق الحداد على روح المصور الصحفي محمد الطاهر بن خليفة الذي قُتل فى إشتباكات السبت جنوب العاصمة طرابلس .

وقالت إدارة الإعلام الخارجي فى بيان تلقته منها المرصد ، بأن بن خليفة واحب من المراسلين المعتمديم لديها كمراسل لوكالة ” أسوشيتيد ” برس الأمريكية .

وأشارت الوكالة بأن بن خليفة إنتقل إلى جوار ربه أثناء تغطيته للاشتباكات المسلحة المستمرة بمنطقة سيدي السايح جنوب طرابلس .

وعلى إثره أعلنت إدارة الاعلام الخارجي بوزارة الخارجية الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد و تضامنا مع الزملاء الصحفيين و المراسلين .

وأكدت بأن العمل خلال فترة الحداد سيقتصر على إنجاز المعاملات الضرورية و العاجلة للمرتادين عليها ، سائلة اللهر أن يكون هذا المصاب نهاية الأحزان ، وذلك بحسب نص ذات البيان

المرصد – متابعات