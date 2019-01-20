السودان – وسط استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في السودان، توجه الرئيس عمر البشير أمس السبت بكلمة إلى الشباب السوداني الذي يشكل جزء كبيرا من الحراك الاحتجاجي.

وفي خطابه أمام مؤتمر لحزبه “المؤتمر الوطني”، عبر البشير عن “احترامه الكامل للشباب الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية”، مضيفا أن “خروج الشباب في هذا المنحى مبرر”.

وأضاف أن تحقيق مطالب الشباب “لا يتم بالتخريب”، متهما “بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين” باستغلال التظاهرات الشبابية، مشددا على أن “الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات”.

ووصف الرئيس السوداني الشباب بأنهم “مستقبل السودان”، ووعد بأن الدولة “ستحقق لهم مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم”.

وشدد البشير “على ضرورة الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين”، محذرا من أن “أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا”، وأضاف: “هذا لن يحدث أبدا”.

المصدر: وكالات