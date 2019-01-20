ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ما أسمته التقارير الواردة من الجنوب عن ماوصفته بتحشيد لقوات مسلحة فى ظل بيانات وبيانات مضادة مما ينذر بوقوع نزاع وشيك وذلك على حد قولها.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ماوصفها بجميع الأطراف في الجنوب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، لكن سلامة لم يحدد إذا ماكان من بين هذه الأطراف مرتزقة المعارضة التشادية الذين يقاتلهم الجيش فى الجنوب بعد ما إقترفوه فى حق الليبيين .

وقال : ” لقد قمت في الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها وشعرت أن لدى الجنوبيين من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشاكل التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم ” .

وأضاف : ” هذا بالتحديد ما يحتاج إليه الجنوب، أي معالجة القضايا الملحة وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية. ولمست لديهم القناعة بان الحرب والنزعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا عوضاً عن إيجاد الحلول الناجعة لها.”

ولم توضح البعثة فحوى هذه التقارير التي تتحدث عنها كما لم تكشف عن ماهي البيانات المضادة فى الوقت الذي لم يظهر فيه الإ بيانات ترحيب وإرتياح من السكان ، خاصة بعد مقتل ثلاثة من أبرز القيادات الإرهابية فى الجنوب يوم الجمعة الماضية .

ويأتي هذا البيان من البعثة أيضاً فى ظل تسليم عدد من الجماعات المسلحة لآلياتها ومعسكراتها فى سبها لصالح الجيش وإنسحابها منها إضافة فيما دعت مديرية أمن المدينة منتسبيها ولأول مرة منذ سنوات إلى إستئناف أعمالهم وضرورة العودة لمراكز الشرطة .

المرصد – متابعات