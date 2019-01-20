ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن المجلس الرئاسي يعاني قصورًا كبيرًا أنتج تجاوزات قانونية خطيرة ونشر فسادًا منقطع النظير وألقى بذيوله المعتمة على حياة كل الليبيين.

التكبالي قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” إن أعضاء المجلس الرئاسي أحسوا بالمتغيرات المقبلة وأرض الزلزال الغادرة فعرفوا أن أيامهم مقبلة لذا بدأوا تحركهم بهدف درء تحولهم إلى كبش فداء وهم يرون اقتراب السراج من الغرب أكثر واستفراده بالقرارات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سفينة الرئاسي غارقة لا محالة ولن تستطيع حتى الدول الراعية إنقاذ الموقف إلا بمنح الشعب الليبي ضحية،على حد قوله.