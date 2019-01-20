ليبيا – دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى احتواء تداعيات الأزمة بين ليبيا ولبنان وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت اليوم الأحد.

أبو الغيط أعرب في كلمته أمام إجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الإقتصادية عن شعوره بالحزن والأسف لعدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال تلك القمة وللظروف التي أوصلت الأمور إلى تلك النقطة.

وإعتبر أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة والتكامل الإقتصادي وتنسيق السياسات لأن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التحديات بشكل منفرد.

المرصد – متابعات.