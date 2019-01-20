ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تحول من وسيط أممي إلى مصلح اقتصادي بعد فشله في كل شيء يخص الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.

الدرسي بيّن في تصريح خاص لقناة” ليبيا روحها الوطن” تابعته صحيفة المرصد أن سلامة يتعمد تأخير الانتخابات للبقاء أطول مدة ممكنة في منصبه من خلال مراوغاته وعدم وضوح رؤيته تجاه الحل النهائي للأزمة السياسية في ليبيا.

وحول المؤتمر الجامع أوضح أنه آخر سهم في جعبة المبعوث الأممي، مبيناً أنه يعلم قبل غيره بعدم جدواه وإمكانية إقامته وتأثيره خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف آلية اختيار أعضائه وشروط الاختيار وما مدى تأثيرهم السياسي والاجتماعي .

كما انتقد الدرسي عدم تطرق المبعوث الأممي خلال الإحاطة التي قدمها يوم الجمعة إلى التقارب بين البرلمان ومجلس الدولة إلى جانب تجاهل الفشل الذريع لحكومة الوفاق ما يضع تساؤلات حول علاقة سلامة بالسراج وما أثير حول ما يتقاضاه سلامة وفريقه من ملايين الدولارات كرواتب ومزايا سواء من الأمم المتحدة أم من غيرها.

وأكد على أنه لا حل يلوح في أفق الأزمة السياسية في ليبيا وسيبقى الوضع كما هو عليه إلى أن تتحق أجندة الدول الفاعلة في المنطقة.