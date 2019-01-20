سوريا – أعلنت وكالة “سانا” الحكومية نقلا عن مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية صدّت اليوم الأحد عدوانا إسرائيليا كان يستهدف جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: “وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه”

وكان الجيش السوري، أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري تصدي دفاعاته لهجوم جوي صاروخي شنه الطيران الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق، وإسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أن “نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي”.

المصدر: وكالات