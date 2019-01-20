ليبيا – نعت الأوساط النقابية الصحية ممرض التخدير ” مروان منصور الزايدي ” الذي لقي مصرعه منتصف ليلة الجمعة فى إشتباكات جنوب العاصمة طرابلس .

الزايدي وهو من مواليد سنة 1992 و والد لثلاثة أطفال سقط قتيلاً نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات اللواء السابع والقوات المناوئة التابعة لحكومة الوفاق .

وقالت مصادر طبية لـ المرصد بأن الفقيد سقط قتيلاً بعد إصابته بإطلاقتين إحداهما أصابت قلبه فيما أصابت الأخرى أسفل صدره أثناء عودته لبيته مشياً لمنزل أسرته فى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس .

ونعت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة لصحيفة المرصد الممرض الزايدي مؤكدة مقتله برصاص قناص فى الوقت الذي لم تكن له فيه أي علاقة بالحرب سوى أنه أحد العناصر الطبية المساعدة بمستشفى عقيد عمر علي عسكر لجراحة المخ والأعصاب ( إسبيعة ) .

وفى وقت سابق لمقتل الزايدي ، لقي المصور الصحفي محمد بن خليفة مصرعة فى محيط ذات المنطقة متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة صاروخية سقطت بجواره أثناء تأديته لواجبه الصحفي فى تغطية الإشتباكات لصالح وكالة ” أسيوشيتد برس ” الأمريكية .

المرصد – متابعات