ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان بالإضافة إلى آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء حسين عبدالله.

السراج أطلع على تقارير الحالة الأمنية في جنوب طرابلس حيث قدم المسؤولون الأمنيون تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين بتلك المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى عملية تطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها.