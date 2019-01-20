ليبيا – قرر المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الخميس الماضي إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات ، وأزاح السراج عضو الرئاسي أحمد معيتيق وكلف نفسه برئاسة الجمعية العمومية.

السراج أوضح في قراره رقم “42” والذي تلقت المرصد نسخة بأن يتم إعادة الجمعية العمومية بعضوية كل من وزراء “الإقتصاد والصناعة،المالية،التخطيط ،المواصلات” بحكومة الوفاق بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للإتصالات.

وطالب المجلس بالعمل بالقرارا منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه ، داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذه.