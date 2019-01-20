السودان يعلن اعتذار دول عن عدم المشاركة في معرض تجاري سنوي

السودان يعلن اعتذار دول عن عدم المشاركة في معرض تجاري سنوي

السودان – أعلنت الحكومة السودانية ، اعتذار عدة دول عن عدم المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي تنطلق فعالياته الإثنين، وتستمر حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

واستبعد وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة، أبوالبشر عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، أن يكون اعتذار الدول بسبب الوضع السياسي الراهن بالبلاد في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ الشهر الماضي.

وقال عبدالرحمن إن “انسحاب عدد من الدول من المشاركة ليس مربوطا بالوضع الحاصل”.

وشدد على عدم تأثير الأوضاع الراهنة على المعرض.

ولم يذكر الوزير أسماء الدول التي اعتذرت عن عدمن المشاركة في المعرض.

لكن مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، يوسف محمد كرار، قال إن من بينها سوريا والبرازيل.

وبيّن أن سوريا والبرازيل اعتذرتا لأسباب خاصة بهما.

وأشار كرار إلى مشاركة 15 دولة من دول الاتحاد الاوربي في المعرض لأول مرة من بينهم هولندا وفرنسا وبريطانيا.

ويشارك في المعرض هذا العام 500 شركة محلية وعالمية.

وانطلق معرض الخرطوم الدولي للمرة الأولى عام 1978، وهو معرض تجاري سنوي تقيمه الحكومة السودانية، ويتم فيه عرض قطاعات واسعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.