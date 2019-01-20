الإمارات العربية – سجل اللاعب الصيني زهي شياو، اسمه في تأريخ كأس آسيا بتسجيله الهدف رقم 100 في النسخة الحالية المقامة في الامارات.

ومنح الاتحاد الاسيوي، كرة تذكارية للاعب بعد مباراة الصين وفيتنام، التي انتهت بفوز الاول بهدفين لهدف، مساء اليوم الاحد.

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي الأولى التي تنتج 100 هدف، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 96 هدفاً، الذي سجل في كأس آسيا 2004 في الصين.

وفي الوقت الذي حقق فيه هدف شياو رقماً تاريخياً، كان الهدف مهماً ايضاً في إبقاء الصين بالبطولة.

وبالنسبة إلى شياو البالغ من العمر 33 عامًا، فإن هدفه هو الأول في البطولات الكبرى، ويمكن القول إنه يمثل نقطة مهمة في مسيرته الدولية التي بدأت عام 2017 – بعد 14 عاماً من ظهوره الاول كلاعب محترف مع ناديه.