الأردن – غرد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عقب خروج منتخب “النشامى” من منافسات بطولة كأس آسيا من الدور الـ16 بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي 2 – 4 بركلات الترجيح، اليوم الأحد.

وكتب الملك عبد الله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” :”نشامى وما قصرتوا”.

إلى ذلك، أعرب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي كان متواجدا مع الجماهير الأردنية في ملعب آل مكتوم عن اعتزازه بجهود “النشامى”، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “يعطيكم العافية نشامى، رافعين راسنا دائما والخير بالقادم إن شاء الله”.

وتأهل منتخب فيتنام إلى دور الثمانية حيث يواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين اليابان والسعودية يوم الاثنين، والتي ستقام في الشارقة.

المصدر: twitter