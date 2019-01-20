اسكتلندا – عثر باحث من جامعة سان أندريه في اسكتلندا على لفافة ورقية فيها الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، للعالم الروسي دميتري مندلييف، يقدر عمرها بـ 133-140 سنة.

وعثر الباحث، آلان إيتكين، على ملصق مكتوب باللغة الألمانية في مستودع تحت أرضية إحدى القاعات الدراسية المخصصة لمحاضرات علم الكيمياء، بين مواد كيميائية ومعدات مخبرية.

ويفيد موقع “Science Alert”، بأن هذا الجدول هو أقدم جدول دوري عثر عليه حتى الآن.

وبعد أن أطلع عليه خبير من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حدد عمر الجدول استنادا إلى صور العناصر الكيميائية المرسومة عليه. فمثلا، عنصر جيرمانيوم الذي اكتشف عام 1886 غير مثبت في الجدول، في حين ذكر فيه عنصرا الغاليوم (1875) والسكاديوم (1879).

إضافة لهذا، اتضح أن الجامعة الاسكتلندية اشترت هذا الجدول من دار نشر في فيينا بالنمسا. وهذا يشير إلى أن هذا الجدول طبع بعد أقل من 20 سنة من اكتشاف دميتري مندلييف للجدول الدوري للعناصر الكيميائية.

وخضع الجدول المكتشف إلى عمليات صيانة وتنظيف، وتمت معالجته بمحلول كيميائي للحفاظ عليه، وسوف يحتفظ به في الجامعة.

المصدر: لينتا. رو