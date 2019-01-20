ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بوزريدة بحضور مدير عام الهيئة عبدالمجيد سلطان.

اللقاء تنوال بحسب المكتب الإعلامي التابع لمجلس النواب عدد من الموضوعات والقضايا الهامة التي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة وأهمية تفعيل دور الشباب في هذه المرحلة وتذليل كافة العراقيل والصعاب.

وأكد رئيس مجلس النواب على دعم المجلس واهتمامه بتطوير البنية التحتية لمختلف الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية في مختلف المدن الليبية من أجل استيعاب واحتواء الشباب في البرامج الهادفة والفاعلة والتي تعود بالنفع عليهم لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع يعول عليها في بناء الوطن.

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