ليبيا – إجتمع مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي اليوم الأحد مع رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب وعضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمركز الخبرة القضائية والبحوث سير عمل المركز ومايقدمه من خبرات للجهات القضائية المدنية والعسكرية وخصوصاً في المنطقة الجنوبية.

وبدوره، أكد رئيس لجنة الأمن القومي على ضرورة تقديم الدعم الفني في مجال الطب الشرعي للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب في المنطقة الجنوبية.

ومن جانبه، إستعرض الحجازي خلال اللقاء سير عمل مكاتب الخبرة القضائية والبحوث في المنطقة الجنوبية وماتقدمه للجهات القضائية العسكرية والمدنية.