ليبيا – أعربت” مجموعة ابناء ليبيا ” عن فخرها واعتزازها للعملية التي بدأها الجيش الليبي في الجنوب لتخليصه من فلول الارهاب، وعصابات الاجرام الاجنبية والمحلية، وذلك بحسب بيان أصدرته الأحد وتلقت المرصد نسخة منه .

وأكدت المجموعة المكونة من دبلوماسيين وحقوقيين ومدونين وساسة على أنها تشد على أيدي ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، الذين قالت بأنهم لبوا نداء الواجب والتحقوا بوحداتهم، وتدافعوا الى الجنوب، تدفعهم الروح الوطنية لاستعادة كرامة المواطن وتخليص البلاد من هيمنة وفضائع الارهاببيين، والخارجين عن القانون، وعصابات الاجرام المنظم.

وأضاف البيان الموقع من 35 شخصية :

” فى الوقت الذي ندعو فيه الله ان ينصر أبناء جيشنا البواسل نصراً حاسماً ونهنئهم على ما حققوه حتى الان، نحث كل ابناء الجنوب الحبيب على تجاوز خلافاتهم، ونسيان الضغائن والاحقاد، وتوحيد كلمتهم، والوقوف صفاً واحداً داعمين للجيش ومشاركين بكل ما يتوفر لديهم في هذه المعركة المقدسة التي فرضت علينا بتعدي الغرباء والمجرمين على حقوقنا وسيادة وهيبة بلادنا ” .

وإستنكرت المجموعة تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الجيش الليبي في معركته التي أكدت بأنها معركة كل الليبيين للقضاء على الارهاب والإجرام وإستعادة هيبة الدولة، مطالبة مجلس الامن الى الاستجابة العاجلة لكل طلبات الجيش للاستثناء من حظر السلاح، وتمكينه من الحصول على الاسلحة والمعدات العسكرية المناسبة لرصد ومحاربة الإرهاب، وعصابات الاجرام المحلية والاجنبية، وضبط الحدود الصحراوية الطويلة.

وإعتبر البيان إن الاقتتال الذي يجري على تخوم مدينة طرابلس بين مجموعات مسلحة تمول من خزينة الدولة، يؤكد انه لا توجد سلطة في العاصمة يمكن الاعتماد عليها في استعادة الامن والاستقرار في ظل هيمنة هذه المجموعات .

كما أكد البيان والموقعون عليه بأنه لا يمكن ان يتحقق الاستقرار الا بوضع برنامج لنزع سلاح المليشيات ودمج افرادها في اجهزة الدولة، وتمكين اجهزة الامن الحرفية من القيام بمهامها في حفظ الامن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وختم البيان : ” فى هذا الصدد ندعوا مجلس الامن الى تبني شراكة مؤقتة بين حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها، والقيادة العامة للجيش الليبي، لبسط الامن والاستقرار في البلاد توطئة لإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، لوضع حد للفوضى المؤسساتية والامنية “.

التوقيعات:

1 طارق محمد الكيش

2 ابراهيم الدباشي

3 علي محمد يحي الرقيعي

4 سعاد سلطان

5 محمد سالم امبارك

6 ابوبكر محمد ارميلة

7 ليلي ابوسيف ياسين

8 محمد مصطفى عريش

9 مصطفى محمد علي كمبركي

10 عبدالغني حسن العريبي

11 محمد احمد ديرة

12وائل بركة

13 محمد مختار الغناي

14 فريده الزليطني

15 محمد مرعي العماري

16 عبدالرحيم الجنجان

17 خالد ادرنبة

18 محمد بيترو

19 امال محمد عبدالرحيم الورفلي

20 عصام صالح التاجوري

21 عبدالله محمد الربو

22 علي احمد الهمالي

23 عبدالسلام رجب فلفل

24 فوزي محمد الغناي

24 عبدالفتاح محمد البربار

25 صلاح الدين الزواوي

26 ابراهيم ابوعجيلة الدريدي

27 الرماح بشير التير

28 عمر محمد تنتوش

29 عمران عاشور زويد

30 فرج الحبتي

31 فرحات عمر بن قدارة

32 الطاهر العادي اعبيد

33 احمد جحا

34 فرج السائح

35 محمد سعد مبارك