ليبيا – وصل وفد مشائخ وأعيان ورفلة وعلى رأسهم الشيخ محمد البرغوثي اليوم الأحد إلى مدينة طرابلس للقاء مشائخ وأعيان المدينة لمناقشة الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع جنوبي المدينة.

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وجهز مشائخ وأعيان طرابلس إستقبال حاشد لمشائخ ورفلة المفوضين من مشائخ ترهونة لمناقشة إتفاق الصلح ووقف إطلاق النار وإصلاح ذات البين ، وبحسب موفد المرصد ستعقد الجلسة داخل فندق الودان في طرابلس.

يشار إلى أن قوة حماية طرابلس قد تعهدت يوم أمس السبت بالالتزام بإحترام مساعي الوساطة التي يقودها وفد ورفلة لوقف إطلاق النار والوصول لحل نهائي .