ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أمس السبت إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بعيدة كل البعد عن الحل الحقيقي وقريبة من خلق فوضى وحرب أهلية.

بن شرادة أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن سلامة بات هو المعرقل لتسوية الملف الليبي بتصريحاته للمجتمع الدولي وقلب الحقيقة من خلال عدة لقاءات مع سفراء دول،لافتاً إلى أن بعض الدول تريد شخص مثل المبعوث الأممي يعمل على التدخل المباشر وتعميق الإشكال في الملف الليبي.

واستنكر بن شرادة تصريحات سلامة المتعلقة بالمؤتمر الجامع التي قال فيها بأن المؤتمر لن يبدأ قبل أخذ ضمانات من الداخل و الخارج،منوهاً بأن المبعوث على دراية تامة بأن الخلاف على استقرار ليبيا يمكن من قِبل دويلات عربية بدعم أجنبي تسعى لزعزعة الاستقرار في البلاد.