الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته التي ينوي عرضها على الكونغرس حول تأمين الحدود الجنوبية وتتضمن مقترح توفير حماية مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين مقابل الموافقة على بناء الجدار.

واقترح ترامب اعتماد قانون يمدد لمدة 3 سنوات الحماية من الترحيل للمهاجرين الذين أوصلهم أولياء أمورهم للولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا (DACA) وحماية المهاجرين الممنوح لهم الحماية المؤقتة (TPS). وذلك مقابل موافقة النواب الديمقراطيين في الكونغرس على إدراج تمويل بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك بكلفة 5.7 مليارات دولار في ميزانية الحكومة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن ترامب يقدم خطته كحل وسط إذ أنه يرغب في تشييد الجدار الحدودي، فيما يسعى الديمقراطيون إلى مساعدة المهاجرين المستفيدين من DACA وTPS. لكن إدارة ترامب صاغت الخطة من دون التشاور مع الديمقراطيين.

من جانبه، رفض الحزب الديمقراطي مقترح ترامب الذي يتوقع أن يتم طرحه للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات