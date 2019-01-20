الولايات المتحدة – هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء أرمينيا نيقول باشنيان بتنصيبه رئيسا لحكومة بلاده، معربا عن دعم واشنطن لتعايش أرمينيا السلمي مع جوارها.

وأضاف دونالد ترامب في تهنئته: “يمكننا أن نحقق معا تقدما في تعميق الروابط التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز الأمن العالمي ومكافحة الفساد”.

كما أعرب ترامب عن أمله في أن تساهم التسوية السلمية للنزاع في إقليم قره باغ في تحقيق كل ذلك.

في أكتوبر الماضي، استقال باشنيان من منصب رئيس الوزراء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فاز فيها تحالف “خطوتي” الذي يشغل أغلبية المقاعد في البرلمان.

وفي 14 يناير تسلّم باشنيان مجددا منصب رئيس حكومة أرمينيا، بترشيح من تحالف “خطوتي”.

المصدر: نوفوستي