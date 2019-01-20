وكان الحادث قد وقع عام 2017، لكن نتائج التحقيق صدرت يوم الجمعة، وكشفت عن تفاصيل مثيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

وبدأت القصة عندما أقلعت طائرة من طراز Piper PA-28 خلال فعاليات لنادي طيران في جنوب شرق سويسرا، وكان على متن الطائرة طفلان يبلغان من العمر 14 عاما، ومراهقة لم تتجاوز السابعة عشرة، بالإضافة إلى قائد الطائرة.

وقال المحققون إن الطيار اختار مسارا جويا محفوفا بالمخاطر قبل يتخذ قرارا بتسليم زمام الأمور إلى أحد الطفلين، مما تسبب في النهاية في تحطم الطائرة.

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وقد لقي الطفلان والطيار مصرعهم في الحال، فيما أصيبت الفتاة بجروح خطيرة، في رحلة لم تستغرف سوى 10 دقائق فقط.

من جانبهم أكد المشرفون على النادي أنه لم يكن من صلاحية الطيار أن يسلم القيادة لأحد الركاب.