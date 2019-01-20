سوريا – ذكرت وسائل إعلام محلية أن تفجيرا استهدف اليوم الأحد حافلة ركاب، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة “هاوار” عن مصادر محلية سماع دوي انفجارين داخل عفرين وحسب المعلومات الأولية وقع التفجير الأول قرب صالة جين، والثاني عند دوار كاوا الحداد بمركز عفرين.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن انفجارا عنيفا هز وسط عفرين اليوم الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة للركاب قرب دوار كاوا الحداد في المدينة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وأضاف “المرصد” نقلا عن مصادر محلية أن انفجار لغم أرضي وقع مساء أمس السبت قرب الدوار المذكور وأسفر عن مقتل شخص واحد، أعقب انفجارا وقع مساء أمس الأول الجمعة في حي المحمودية بالمدينة.

المصدر: وكالات