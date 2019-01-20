ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن مباشرة دائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع في ضواحي منطقة قصر بن غشير وسيدي السائح نتيجة اشتباكات جنوب العاصمة.

شركة الكهرباء أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الأضرار شملت عدد من الكوابل المعطوبة ضغط عال كما تعرض عدد من الخطوط الهوائية إلى أضرار تسببت في تلف 30 عموداً خشبياً و4000 متر سلك كهربائي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما تم فصل عدد من الخطوط الهوائية في مناطق متفرقة في (بئر التوتة- الأحياء البرية- قصر بن غشير- المرازيق- الطرش وسوق السبت) في حين تعرض أيضاً عدد 12 محول لإطلاق ناري وبأحجام مختلفة الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أربعة أيام في عدد من الأحياء السكنية بمنطقة قصر بن غشير وسيدي السائح وضواحي منطقة السبيعة.

وطمأنت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أن فرق الصيانة باشرت في زياراتها الميدانية والبدء بإجراء أعمال الصيانة لإعادة شبكة التوزيع إلى وضعها السابق.