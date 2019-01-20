ليبيا – نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم الأحد تقريراً يوضح فيه الفشل الذي لاحق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بسبب عدم وجود رؤية واضحة للبعثة للتعاطي مع الأزمة الليبية ووضع آليات لحلها.

اليوم السابع أوضحت في تقريرها والذي تابعته صحيفة المرصد بأن سلامة أصبح منحاز لطرف سياسي بعينه ما أفقد الأمم المتحدة أحد أهم صفة وهي الحيادية وعدم دعم طرف على حساب آخر وإحقاق التوازن بين المنطقة الشرقية والغربية خلال إحاطته الأخيرة أمس الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسات المتناقضة التى يعتمد عليها المبعوث الأممي إلى ليبيا أغضبت شريحة واسعة من الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية الليبية وذلك بسبب فشل البعثة الأممية فى تنفيذ خطتها التي أعلن عنها سلامة وانحيازه لتيار سياسي أفقده الحيادية والنزاهة وعدم قدرته على لعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين.

الصحيفة المصرية لفتت إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يحاول فى كل إحاطة له الهجوم على عمليات الجيش ومحاولة توظيف عمليات الجيش الأخيرة فى درنة على أنها استهداف للمدنيين فى المدينة واتهام قوات الجيش بمنع إيصال المساعدات الإنسانية وترويج إدعاءات إعلام جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا بتهجير الأسر من مدينة درنة.

وأضافت أن سلامة تجاهل خلال إحاطته الأخيرة الجهود التى يقوم بها الجيش في مكافحة الإرهاب والتضحيات التى قدمها لتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين فضلا عن اعتماده على تقرير منظمات حقوقية ممولة من الخارج والمرتبطة بتيار الإسلام السياسي حول طبيعة عمليات الجيش فى درنة ومحاولة تشويه صورة المشير خليفة حفتر.

ورأت اليوم السابع أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يحاول حشد المجتمع الدولى ضد عمليات الجيش في المنطقة الجنوبية وذلك عبر تحذيره لقيادة الجيش خلال إحاطته الأخيرة بضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولى وإلا سيواجهون عواقب ذلك حيث لم يشير المبعوث الأممى إلى ليبيا لجهود القوات المسلحة الإيجابية فى فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة الشرقية بعكس ما يجرى فى العاصمة طرابلس وعدم تطرقه لضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية كأولوية للبدء فى توحيد المؤسسات استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى البلاد.

وأثار المبعوث الأممي إلى ليبيا حفيظة المواطن الليبي عبر إشادته بالتعديلات الوزارية فى حكومة الوفاق التى لم تحظى بثقة مجلس النواب ولم يؤدى وزرائها القسم القانوني أمام البرلمان،متجاهلا الإنقسام الراهن بوجود حكومتين فى ليبيا مما يقوض جهود أي حكومة ليبية للتعاطى مع الأزمات الليبية فى كافة التراب الليبي،بحسب ما نشرته الصحيفة.

اليوم السابع أضاف أن تجاهل المبعوث الأممي إلى ليبيا للإشتباكات المسلحة والعنيفة التى تشهدها العاصمة طرابلس بسبب فشل خطة الترتيبات الأمنية التى تشرف عليها البعثة واكتفى بالإشارة لإستمرار إتفاق وقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس ودعوته لاحتواء الوضع القائم مشيداً بجهود وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا فيما وصفه النهوض بمستوى الترتيبات الأمنية فى طرابلس.

ونوّهت الصحيفة إلى أن سلامة تطرق مجددا إلى ما وصفه بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وحديثه عن تحسن سعر صرف الدينار واعتبره انجاز للبعثة الأممية،متغافلا عن الأزمات المتلاحقة التى تواجه مدن ليبيا من عدم توفر السيولة النقدية وبيع غالبية السلع فى السوق السوداء ، فضلا عن تورط ميليشيات مسلحة فى طرابلس فى عمليات تهريب الوقود.

وقال التقرير :”إن سلامةيواصل تناقضاته حول الملتقى الوطنى الجامع الذى روج له خلال الأشهر القليلة الماضية وتراجع عن دعواته المتكررة بضرورة انعقاد الملتقى خلال الشهر الجاري ،مشيرا لضرورة وجود الظروف المناسبة والأشخاص المناسبين للإعلان عن موعد ومكان انعقاده”.

وعلى الرغم من تأكيد سوسن غوشة أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بأن الملتقى الوطني سيعقد خلال الشهر الجارى إلا أن الشواهد الراهنة تؤكد صعوبة انعقاد الملتقى خلال هذا الشهر بسبب عدم وجود الظروف الملائمة لانعقاده فضلا عن ربط غسان سلامة بين موعد ومكان انعقاد الملتقى وبين ما وصفه الاتفاق مع الأطراف الأساسية للتوصل لإجماع على أجندة وطنية لإعادة بناء ليبيا دون الإشارة إلى رؤية أو استراتيجية البعثة التى تروج مرارا وتكرارا للملتقى وأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية.

كما إستغربت الصحيفة وجود ارتباك فى عمل البعثة حول موعد الانتخابات فى ليبيا خلال إحاطة سلامة حيث دعم الأخير مخرجات مؤتمر باليرمو لتنظيم انتخابات ربيع 2019 ثم تراجع ورجح إجراؤها نهاية العام الجارى قبل أن يتراجع مجددا ويشير إلى أن تنظيم الانتخابات يتطلب أولا قبول الجميع بنتائجها وتحديد الترتيبات الأمنية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية فى البلاد وضرورة مشاركة من وصفهم بأطراف الوضع الراهن بشكل فعال فى الملتقى الوطنى الجامع وهو ما يؤكد تخبط البعثة فى التعاطي مع ملف الاستحقاقات الانتخابية وعدم وجود خطة عمل واضحة لذلك.

اليوم السابع لفتت إلى أن عدم تطرق المبعوث الأممي إلى اتفاق الصخيرات وترويجه فقط لفكرة الملتقى الوطني الجامع من دون الإشارة لوجود خطة بديلة فى حال فشل الملتقى فضلا عن محاولاته تحميل المجتمع الدولى فشل البعثة الأممية فى ليبيا وتهديداته لتلك الدول بالاشارة إلى وجود خطر إرهاب وجماعات هجرة غير شرعية جنوب ليبيا وهو ما يهدد دول الجنوب الأوروبى وخاصة إيطاليا.

وختمت الصحيفة بالقول :”إن إحاطة غسان سلامة الأخيرة هي الأضعف بين مداخلاته السابقة أمام الأمم المتحدة وتشير لوجود اعتراف ضمني من المبعوث الأممى إلى ليبيا لفشل البعثة فى إنجاز خطتها التى أعلن عنها فى السابق وهى إجراء الانتخابات والإستفتاء على الدستور وعقد ملتقى وطنى جامع.