ليبيا – هاجم عضو مجلس النواب صالح أفحيمة أمس السبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة،معتبرا أن إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عكست تحرك البعثة الأممية وفقا لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية.

فحيمة قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا لم تكن سوى سرد إنجازات باهتة وصفها سلامة في نص إحاطته بقوله المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية هشة ويمكن أن نخسرها في أي لحظة.

واستطرد:”إحاطة المبعوث الأممي لم تقدم سوى حلولا تلفيقية لن تكون قاعدة متينة لبناء الدولة في ليبيا”.

وأضاف أن الحلول التلفيقية لن تكون بحال من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدولة في ليبيا،لافتاً إلى أن التعنت من طرف البعثة ورئيسها ومحاولة فرض الحل المرغوب وترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع إلا سوءا.

وتابع أفحيمة “أصبح من الواضح أنه لا أحد يملك خارطة حقيقية للحل الجذري للأزمة في ليبيا وظهر للعيان خصوصا بعد هذه الإحاطة”،مضيفا بأن البعثة الأممية تتحرك وفقا لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا مما يفسر هذا التخبط المخجل الذي تقع فيه شخصية لها خبرتها السياسية مثل غسان سلامة الذي بات جليا أيضا أنه أصبح يكيل بمكيالين ويستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته لتغليب طرف سياسي بعينه على آخر ،على حد قوله.

وأضاف:”خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الاستقرار في ليبيا تحولت عن مسارها وأصبحت مجرد خطة هدفها إجراء انتخابات ولا يهم إذا حققت هذه الانتخابات الاستقرار المنشود أم لم تحققه”.

وتابع: “الحل الجذري والنهائي للأزمة السياسية في ليبيا لن يكون إلا ذاك الحل النابع عن قناعة كل الليبيين باختلاف اطيافهم السياسية أما الحلول التلفيقية فلن تحقق سوى مصالح من جاءوا بها من الخارج وبعض ممن تخدم مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو حتى في الداخل”.

عضو مجلس النواب تابع قائلاً:”في اعتقادي أن أي حل لا يمر عبر البوابات الثلاثة المتوالية التالية لن يكون حلا جذريا ونهائيا للأزمة وتوحيد المؤسسات في ظل سلطة تنفيذية موحدة وحكومة واحدة والاستفتاء على الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على الأساس القانوني للدستور الدائم للبلاد”.