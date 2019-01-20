أستراليا – انتهت حملة روجر فيدرر للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي يوم الأحد، بعد خسارته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع.

وبعد الإطاحة بالأستاذ السويسري أصبح تيتيباس، أول لاعب يوناني يتأهل لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وفي مواجهة بين أكبر لاعب وأصغر لاعب سنا بقرعة الرجال تفوق تيتيباس (20 عاما) على فيدرر بنتيجة 6-7 و7-6 و7-5 و7-6 تحت أضواء ملعب رود ليفر، وسط تشجيع حماسي من الجماهير اليونانية في ملبورن بارك.

وسيلتقي تيتيباس مع المصنف 22 الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، من أجل حجز مقعد في الدور قبل النهائي.

المصدر: رويترز