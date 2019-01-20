فرنسا – لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون إثر حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في مبنى منتجع كورشوفيل الفرنسي للتزلج، حسبما أفادت السلطات ومصادر إعلامية فرنسية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحريق نشب في تمام الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي في الطابق الثالث والأخير من المبنى، حيث كان يقطنهما نحو 60 من العمال بينهم أجانب، مضيفة أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وشارك في إخماد الحريق نحو 70 من رجال الإطفاء، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

ويقع منتجع “كورشوفيل” في جبال الألب، وأطلق مشروعه عام 1946 في إطار توفير فرص عمل للعاطلين وتوفير مكان واسع للتزلج، ثم تحول المكان في فترة لاحقة إلى منتجع فاخر يحتوي على 9 فنادق مصنفة في فئة الخمس نجوم.

المصدر: وكالات