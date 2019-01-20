الولايات المتحدة – ساعات قليلة تفصل هواة متابعة حركة النجوم والأفلاك في الولايات المتحدة وأووبا عن ظاهرة فريدة، خسوف كلي للقمر، لكن شريطة أن تكون السماء صافية.

فمن لوس أنجليس إلى نيويورك، سيولي مراقبو النجوم وجوهم قبل السماء، ترقبا للخسوف الذي يعرف باسم قمر الذئب الدموي العملاق، المتوقع ظهوره في الساعة 04:41 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش.

وسيمكن رؤية الخسوف الكلي الذي يستمر ساعة من الأميركتين الشمالية والجنوبية وأوروباوغرب وأفريقيا وأقصى شمال روسيا، حيث سيكون بمقدور 2.8 مليار شخص متابعته.

ورغم أنه خسوف كلي، فلن يعتم القمر تماما بل سيتوهج بلون أحمر نحاسي أكسبه اسم القمر الدموي، ويطلق عليه اسم “قمر عملاق” لأنه كامل وشديد القرب من الأرض.

وبما أنه يظهر في يناير، حين تعوي الذئاب جوعا خارج القرى، فقد نال وصف القمر الذئب وفقا لدورية فارمرز ألماناك.

لكن بغض النظر عن مدى كمال اصطفاف النجوم لإظهار هذا الحدث المبهر، فإن الفرحة الغامرة أو الإحباط خلال المساء سيعتمد في حقيقة الأمر على شيء واحد: الطقس، فإذا كانت السماء صافية ليل الأحد فسوف تتسنى رؤية الخسوف الكلي للقمر بالعين المجردة.