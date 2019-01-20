المنامة – أعلنت البحرين وصول مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية، للمشاركة في التمرين المشترك “حمد- 3”.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن “التمرين يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك”.

وأضافت، أن “المناورات المشتركة تأتي في إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين”.

واختتمت القوات المسلحة من البلدين في مارس من العام 2018، فعاليات التمرين المشترك “حمد – 2”.

ويهدف التمرين المشترك إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة فيه.

المصدر: البحرين