ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي اليوم الأحد أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قدم خلال إحاطته أمام مجلس الأمن دعماً لحكومة الوفاق مع علمه بعجزها عن أداء مهامها.

لنقي إنتقد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” إشادة سلامة بالتعديلات الوزارية لحكومة الوفاق التي يرى فيها حلاً لأزمة توحيد السلطة التنفيذية متغاضياً عن كيفية آلية هذا التعديل وشرعيته إلى جانب حديثه عن انتاج النفط من حيث الكمية المنتجة فقط وترك الأسباب الحقيقية المتعلقة بانخفاض قيمة الانتاج ،على حد قوله.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن المبعوث الأممي غفل الحديث عن الانتخابات التشريعية المرتقبة والإطار الدستوري الذي ستستند إليه.