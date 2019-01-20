ليبيا – في إطار الجهود المبذولة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لضمان إيصال الوقود والغاز إلى الجنوب الليبي بشكل دوري ومستمر وبالأسعار الرسمية أعلنت البريقة عن استكمال الاستعدادات لإنطلاق القافلة الرابعة من الوقود والغاز.

البريقة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أنه من المقرر أن تنطلق القافلة من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي اليوم الأحد وتقدّر الكميات المتوقّع نقلها بحوالي (1.8) مليون لتر من بنزين السيارات ومليون لتر من وقود الديزل وقرابة (40) طن من غاز الطهي.



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وأكدت الشركة على أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي، مثمنةً مجهودات عمداء البلديات والمجالس الإجتماعية وكذلك على كل الجهود المبذولة من قبل مسؤولي وسائقي جمعية النقل بالإضافة الى أمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك وسبها والمنسق الأمني لمناطق الجنوب الذين يقومون بتأمين مسار شاحنات الوقود حتى مستودع سبها النفطي.

كما شدد عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط قائلاً: ” إنطلاق القافلة الرابعة هو جزء من الهدف المنشود بإستمرارية ايصال المحروقات بشكل مستمر لدعم رصيد مخزون مستودع سبها النفطي بحيث يستطيع المستودع توزيع المحروقات بشكل يومي وطبيعي للمواطنين وبالسعر الرسمي وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات بأسعار عالية”. ونوّه المواطنين في كافة مناطق الجنوب إلى الابلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسؤولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة.