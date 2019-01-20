ليبيا – أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ردود فعل متفاوتة كانت مستنكرة فى أغلبها لما جاء فيها فيما عبّر البعض عن خيبة أملهم منها بل وذهب آخرين إلى القول بأنها لم تخلو من تزييف الحقائق حتى أن تضخيمه لمجرد وضع حجر أساس مشروع بناء مركز شرطة حي الأندلس بطرابلس فى حديثه أمام العالم لمجلس الأمن قد بات محلاً للتندر عندما وصف هذا المشروع بأنه مصدر إلهام ، قبل أن يأتي بيانه اليوم حول الوضع فى الجنوب ويزيد الطين بلة عقب أقل من 48 ساعة عن مقتل ثلاثة من أخطر القيادات الإرهابية فى البلاد بمنطقة وادي الشاطئ .

النائب صالح فحيمة إعتبر الإحاطة مجرد إستحضار إنجازات باهته و إجترار شعارات غير قابلة للتطبيق وقال : ” ما يزال التخبط و محاولة تلمس بداية الطريق نحو الحل هما أبرز وسائل السيد سلامة لمساعدة الليبيين ، الحل اما ان يكون ليبي او لن يكون .. هذا باختصار ” .

أما المحلل السياسي والناشط عبدالحكيم فنوش فقد وصف إحاطة سلامة بأنه أكمل من خلالها تزييفه للحقائق وقال : ” لقد كنت انتظر فيما اذا كان سينتصر لنفسه ام لا ، لكنه سقط في الامتحان بامتياز “.

وأضاف فنوش قائلاً : ” فير معقول هذا الاسفاف و هذا الابتذال على مستوى أممهم البائسة التي تتغزل بمركز شرطة لم ينشأ بعد ، اي وقاحة وإستخفاف بمصير الشعوب ولعل الاهم هو التصريح علناً و بشكل رسمي بالتصرف في الاموال الليبية في الخارج من قبل عدة دول ، سينفلت الآن الأمر وسيشرعن نهبنا من قبل الامم المافيوزية ، نحن نعيش حالة نهب تاريخية لشعب و وطن ” .

أما السياسي عزالدين عقيل فاعتبر بأن إحاطة سلامة رد على جهود الجيش التي وصفها بالعظيمة لتقريب يوم الخلاص منه ومن بعثته وأشار ” بأن المبعوث شن عدواناً على القوات المسلحة يعكس رغبة بالابقاء على المليشيات والفوضى والعنف ”

وشن عقيل هجوماً لاذعاً على سلامة وقال : ” بدلاً من إعترافه الأخلاقي لمجلس الامن بفشله بكل ما قدمه لليبيين ومطالبته بسياسات جديدة ، سلامة يجتر انجازات لا توجد الا في خياله ، بل يُثني على أمير الحرب الذى نصّبه وزيرا للداخلية ويتجاهل الدور الاعظم للجيش بتحسن إنتاج النفط وينسب هذا الشرف ضمنا الى نفسه ! ” .

أما الكاتب فوزي عمار غسان فقد إتهم سلامة بعدم قول الحقيقة وذلك عندما تحدث فى إحاطته عن إنخفاض الأسعار وإختفاء طوابير الناس أمام المصارف .

الناشط عبدالله الربو عضو “ مجموعة أبناء ليبيا “ إتهم سلامة بالتلاعب بالألفاظ والمسميات ويحاول بكل الطرق اطالة عمر الازمه لانه المستفيد الوحيد هو وبعثته بل يعمل على زيادة مكاتب البعثه فى البلاد وزيادة موظفيه .

وإعتبر الربو إحاطته يوم الجمعة بأنها كانت مليئة بتزييف الحقائق ورسم صورة معاكسة لما يحصل فى ليبيا وإتهمه بأنه جعل من ليبيا محل سخرية عندما ذكر أمام العالم بأنه شارك فى إفتتاح مركز شرطة وكأن الليبيون يعيشون فى العصور الحجرية وتحكمهم قوانيين الطبيعة والغاب وليس قانون مدنى وحضارى كباقى دول العالم حتى لو كان غير مفعل بالصورة المطلوبة .

ويرى الربو بأن سلامة يجرى تجاربه على الليبيين تارة بين الأتفاق السياسي وأخرى إنتخابات وثالثة مؤتمر جامع وكأنهم فئران تجارب بل صور لنفسه أنه الفاتق الناطق فى ليبيا وشبه نفسه برجل الأطفاء المسؤول عن إخماد النار مطالباً إياه بوقف تلاعبه وممارسة الضحك على الدقون بل وبالرحيل عن البلاد .

وإلى الصحفي عبدالباسط بن هامل فهو يرى حديث سلامة عن وضع حجر أساس مركز شرطة ، مجرد حجر على حقيقة ميليشيات نافذة في عاصمة قال بأن الموت القادم من فوهات بنادق ميليشيات اعتمدها فايز السراج يختطف أرواح أبنائها ويعتبرها نواة قواته وجيشه وهي التي اعلنت تمردها عليه .

يقول بن هامل : ” ذات يوم تمكنت هذه المليشيات من الوصول الى غرفة نومه يخبره احد قادة الميليشيات إياك والعبث بِنَا نحن الاقوى ، تلك التي أرغمته على استبدال نجمي الناكوع واصبح مستبعداً بسلطة الأمر الواقع، حتى نسينا ان لدينا حرس رئاسي صرفت و رصدت له الملايين اصبح نائما في العسل، ذلك الحرس الذي ذكره غسان في الإحاطة السابقة وسقط منه سهوا في احاطة الجمعة ” .

ويتابع بن هامل قائلاً : ” لعل حجر أساس مركز شرطة حي الأندلس ينطق ليحكي لنا قصة عشق غسان مع الأحجار والطرق وأشجار الزيتون، لكنه ابن مركز الحوار الإنساني – سلامة – مرر لنا أضحوكة الإنجاز حتى بات سخرية الليبيين ، لكننا تناسينا انه مرر من خلفنا قوله أن المؤتمر الجامع سيضع أساس الانتخابات ومن يعترض عليه يسعى لمصالح شخصية ضيقة عندما تفرض علينا قائمة بالأسماء بعضها مشبوهة تفرض علينا أجنداتها وخارطة طريق، اسماء لم تكن مرشحة من قواعدها وإنما مرشحة من جنيف ياخواجة، ومع هذا المجهول سنكون حتماً ضد صخيرات اخرى افقدتنا الكثير، صخيرات جعلت على سبيل المثال نعيمة جِبْرِيل و جمعة القماطي وكأنهم ارقام صحيحة في معادلة الصراع الليبي ، صخيرات جديدة لا وألف لا ” .

ومن جهته قال الحقوقي والناشط فرج زيدان بأن سلامة قلق على مستقبل خرائط تقسيم ليبيا بعد توغل الجيش في الجنوب الغربي مشيراً إلى أن بيان البغثة الصادر اليوم بالخصوص ، ليس بعيداً عن كلمته في الاحاطة بقوله الجيش الليبي شرع في التحرك نحو الجنوب أبعد من مواقعه السابقة .

وقال زيدان : ” أعتقد إننا جميعا مطالبين بالتوقف كثيرا عند مقولة سلامة ، وهي إن الجيش الليبي شرع في التحرك نحو الجنوب أبعد من مواقعه السابقة ؟! ” .

ونوه زيدان إلى أن غسان سلامة لم يشعر بالخجل عندما يمارس ماوصفها بـ ” التضليل والخداع والانتهازية ” بأن يدعي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن انجازات وهمية لنفسه أو إنتصارات زائفة للسراج وباشاغا ولكنه يشعر بالقلق من الانتصارات الحقيقية والضرورية والمشروعة للقوات المسلحة التي تفرضها نصوص الدستور والقانون وتتطابق مع مقاصد وأهداف المواثيق الدولية .

وختم زيدان قائلاً : ” حقيقة لم أعد أعلم شيء عن المرجعية التي يستند إليها السيد سلامة ؛ ولكن ما أصبحت أجزم به هو إننا يجب ألا نكون أسرى لقواعد اللعبة الدولية ونظرية التوازنات التي يتبعها سلامة فهو لا يخاطبكم أيها الليبيون ؛ إنما يخاطب قوماً آخرون .

وفى الأثناء أصدر حوالي 35 نائباً بياناً إستنكروا فيه ماجاء فى الإحاطة معتبرينها إمعاناً من سلامة فى إطالة أمد الأزمة والصراع والنزاعات بينما وقعت 132 شخصية على بيان حذرته فيه من إنستنساج تجربة لبنان بترسيخ سلطة المليشيات على الدولة .

فيما يرى الصحفي محمود المصراتي بأن قلق سلامة قد إتفق أخيراً مع غضب المفتي الصادق الغرياني وقال : ” لسان حالهما ، لا للجيش الوطني الليبي في الجنوب، لا لمديريات الامن في الجنوب، نعم للإرهابيين و المرتزقة و المجرمين و المحافظة على أدوات قطر من عملاء وخونة ، لقد تكاشفت ” .

ولم تقف ردود الفعل المستنكرة عند النشطاء والصحفيين والحقوقيين ، بل تجاوزت إلى أبعد من ذلك حيث ندد عدد من أعيان الجنوب وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم أبوبكر شيخ قبائل المقارحة الذي إتهم سلامة اليوم الأحد بإطالة الأزمة والإنحياز لطرف على طرف والعمل على إستدامة الفوضى بمناطقهم .

كما إستنكرت عدد من المنظمات والتجمعات السياسية إحاطة سلامة وبيانه الصادر اليوم حول الجنوب فيما وجه المجلس الوطني للمصالحة رسالة لأمين عام الأمم المتحدة ، يطالبه فيها بتغيير سلامة والقيام بمراجعة شاملة لعمل البعثة فى ليبيا ، ليبقى المشهد مفتوحاً على ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات .

المرصد – خاص