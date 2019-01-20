سوريا – أعلن هيثم مالح رئيس الدائرة القانونية لـ”الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية” عن استقالته، كاشفا عن خلافات بين أعضاء الائتلاف ليركب بذلك قطار المستقيلين منه.

وأعلن المالح استقالته عبر صفحته على “الفيسبوك” مرجعا أسبابها إلى الإهمال المتعمد للجنة القانونية التي كان يرأسها ومعاداة القانون وإسناد الأمر إلى غير المختصين.

وتحدث المالح في بيانه عن محاولات إقصاء شخصيات بعينها في الائتلاف، ورفض القيادة التي وصفها بالضعيفة لمشاريع الإصلاح التي تقدم بها.

وفي نيسان الماضي أعلن كل من جورج صبرا، وسهير الأتاسي، وخالد خوجة، استقالتهم من عضوية “الائتلاف”، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التناقضات” الدائرة بين مكونات “الائتلاف”، وابتعاده عن أهدافه المرسومة في بداية تشكيله، قبل أن يلتحق بالمستقيلين بدر جاموس، وهادي البحرة، ويحيى مكتبي في نفس الشهر.

وأكدت أمينة سر مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في “سوتشي” ميس كريدي في تصريحات صحفية “أن السبب الرئيس لاستقالة بعض أعضاء الائتلاف هو انحسار الدعم المادي الخارجي”.

وكانت تركيا قد أبلغت الائتلاف العام الماضي بأن الممولين تخلوا عن الدعم المالي للائتلاف بـ320 ألف دولار شهريا، حسب صحيفة “الوطن السورية”.

المصدر: وكالات