ليبيا – أصدر مجلس شيوخ ليبيا بيان حول الأحداث الجارية جنوب العاصمة طرابلس معتبراً أن الاحداث الدموية الجارية جنوب العاصمة لها خطورة بالغة حيث أرهقت فيها دماء ليبية وأزهقت أرواح بريئة وإنتهكت حرمات وبددت ثروات ومقدرات مملوكة لكل الشعب.

مجلس شيوخ ليبيا أكد في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه لن يغيب عن نباهة المتأمل أن السبب الأساس المؤجج للفتنة والمحرك لكل حالات الإحتراب بين الليبيي هو صراع الأجندات الخارجية وصراع الدول والقوى الدولية يسعى كل منها على حيازة نصيب أكبر من مصلحة مطلوبة دون اعتبار لمصالح الليبيين.

وأشار إلى أنه لا يستثنى من ذلك عدد من منظمات المجتمع المدني المنحازة لمصالح دول كبرى مهيمنة عليها، منوهاً إلى أن المتابع لتصرفات المبعوث الأممي إلى ليبيا يدرك أنه تجاوز اختصاصاته الموكلة إليه مما دفع الأمور نحو التأزم وسبب حالات من الاضطراب ما كانت لتحدث إذا ما كان الذي يعمل على حل الأزمة من أبناء ليبيا مستوعباً لأدق تفاصيل الصراع.

ولفت إلى أن جميع المؤسسات المهيمنة على القرار الليبي وجميع الكيانات السياسية النافذة لا تعكس إرادة الليبيين ولا تعبر عن مصالحهم ويتضح أنها مرتبطة ارتباطاً مفضوحاً بمنظمات وهيئات ودول خارجية لا تملك الشرعية الدستورية.

وأضاف :” الولاء أصبح لمن أوجد تلك المؤسسات ولا تعتبر إرادة لغيره بما فيها إرادة الليبيين في وطنهم وفوق أرضهم، ومن أخطر العوامل المسببة للعنف والإحتراب ناتجة عن عدم ثقة وخوف كل طرف على مصيره قد يستشعر طرف من الأطراف أنه مهدد لوجوده وسلامته فتكون النتيجة الاندفاع في اتجاه غير محسوب يرى أن السكوت أخطر عليه من التحرك”.

مجلس شيوخ ليبيا شدد على أن السبب الأساسي للمعارك الدائرة في جنوب عاصمة كل الليبيين كان قرار وزير الداخلية المفوض والمعين من رئيس حكومة الوفاق بتكليف الغرفة الأمنية ترهونة بحماية المطار الدولي بقصر بن غشير استفزازاً لقوة حماية طرابلس علاوة على عمق مشاعر القلق والريبة نتيجة لحملة إعلامية سبقتها من وزير الداخلية ضدها فكان قرارها رفض القرار بالقوة وانطاله بحسب نص البيان.

ونوّه المجلس إلى أنه من خلال متابعته ردود الأفعال المحلية والدولية يتأكد أن المعارك الدائرة جنوب العاصمة جزء من صراع دول ومنظمات لتحقيق مصالح يدفع ثمنها من دماء شباب ليبيا ومقدراتهم.

ختاماً طالب المجلس من المتحاربين الالتزام بالإيقاف الفوري لإطلاق النار والتزام كل طرف بموقعة الحالي وتشكيل لجنة مختصة من العسكريين الوطنيين المشهود لهم بالكفاء بالإضافة لوضع خطة سريعة لإعادة انتشار كل الأطراف وتكليف مديرية أمن قصر بن غشير بحماية المطار وفقاً لخطة أمنية مهنية.

كما بيّن المجلس أنه شكل فريقاً من الوجهاء والخبراء للتواصل الفوري بكل الجهات المتحاربة لتنفيذ ما جاء بالبيان.

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