أنجلترا – أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بقدرات وإمكانيات لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، وذلك بعد تسجيله لهدفين في مرمى كريستال بالاس في الدوري المحلي (البريميرليغ).

جاءت تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وفي تصريح نقله موقع النادي الإليكتروني، امس، قال كلوب “محمد صلاح لاعب استثنائي ولا يصدقه عقل، حيث أنه تمكن من تسجيل هدفين ليصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف “هناك طرق مختلفة للفوز في مباريات كرة القدم، و اليوم كان علينا تقديم كل شيء”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول “لا أحد عليه أن يفاجأ من شخصية الفتيان، هم جاهزون للقتال لكل شيء، اليوم كانوا رائعين”.

وبفوز اليوم، يتصدر ليفربول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة محلقًا على القمة.