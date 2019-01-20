ليبيا – قام معاون الشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد بالقاسم العريبي برفقة رئيس الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها العقيد خالد البسطة ورئيس قسم شرطة النجدة بالمديرية ومدير الإدارة العامة للأداب بجمع كافة أعضاء الأجهزة الأمنية المكلفة بالخطة الأمنية للإطلاع على مجريات العمل الأمني والمشاكل والعوائق التي يواجهونها في العمل.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية في إطار حرص المديرية على ترسيخ سياسة الباب المفتوح والتقرب بين الأعضاء والتفاعل مع قضاياهم ومتطلباتهم وتوجيههم لتحقيق الانجاز بما يعود بالفائدة على المصلحة العامة والارتقاء بالأداء الأمني.

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