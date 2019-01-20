المكسيك – أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 73 شخصا وإصابة 74 آخرين بانفجار خط أنابيب لنقل البنزين بولاية هيدالغو في المكسيك.

وقالت السلطات إن خط الأنابيب، تعرض للتخريب على أيدي من يشتبه بأنهم لصوص وقود وسط المكسيك، بينما كان العشرات يحاولون ملء أوعية بالوقود.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق البنزين من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به، ومحاولة نحو 300 شخص من السكان المحليين ملء أوعيتهم بالوقود المتسرب قبل أن يحدث الانفجار.

من جهتها أفادت كلوديا شينباوم، عمدة العاصمة مكسيكو، بأنه تم إرسال أربع طائرات هليكوبتر طبية إلى موقع الحادثة من قبل سلطات المدينة، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بالعاصمة لتلقي الرعاية الطبية.

وبينت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد جراء انفجار خط الأنابيب الواقع قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

المصدر: وكالات