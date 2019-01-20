العراق – أجهش المواطن العراقي أحمد إبراهيم من أهالي الموصل بالبكاء، وهو يتحدث عن أوضاع مدينته والخدمات المتردية فيها خلال استضافة مجلس النواب العراقي له بطلب من نواب المحافظة.

وقال إبراهيم: “المدينة مجروحة، وجرحها عميق جدا… البطالة مستشريه… لا شغل ولا عمل… الأوضاع تعبانة والخدمات غير متوفرة تماما… فليأتوا ويشهدوا ما يحدث في المدينة وفي حي الفاروق بالتحديد”.

وأشار المواطن العراقي إلى أنه كان يعمل نجارا، إلا أن عناصر داعش سرقوا كل المعدات والآلات، وحين حاول التكلم معهم زجروه وقالوا “صاحب الورشة نصراني”.

وأضاف: “كانوا يفرضون الجباية على الجميع غير آبهين كون أغلب السكان من العمال الفقراء”.

وناشد المعنيين توفير الخدمات ومعالجة سوء الأوضاع المعيشية في الموصل والإسراع بالقضاء على البطالة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على التزام المجلس بتمثيل محافظات العراق والاهتمام بكل المواطنين، مشيرا إلى أهمية معالجة الدمار الذي لحق بنينوى وقلة الخدمات في البصرة.

وأشار الحلبوسي إلى أن مجلس النواب اتخذ سلسلة إجراءات لتوفير الخدمات بموازاة حرص اللجنة المالية على معالجة معاناة المواطنين.