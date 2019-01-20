الصين – أكد علماء فلك صينيون، إن وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا” تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الصين، لإجراء رحلة فضائية إلى الجانب المظلم من القمر، وفق إعلام محلي.

وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” المحلية، فإن الوكالة تقدمت بطلب استخدام المركبة الفضائية “تشانغ 4” الصينية، للوصول إلى الجانب المظلم من سطح القمر.

وذكرت الصحيفة أن القانون الأمريكي يحظر التعاون مع الصين في مجال الفضاء، ويتطلب التعاون التقني موافقة الكونغرس.

والأسبوع الماضي، نشرت الصين شريط فيديو يظهر لقطات جديدة لمهمة “تشانغ 4″، معتبرة أن المهمة حققت أهدافها بنجاح.

ومطلع ديسمبر / كانون الأول الماضي، ذكر إعلام دولي أن الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مركبة “تشانغ 4” اكتملت تماما، وانطلقت المركبة في رحلة تحت اسم “ما وراء القمر”.

وجرى ربط المركبة بروبوت ستكون مهمته اكتشاف سطح القمر بدقة، وفي حال نجحت المهمة، فستتمكن الصين لأول مرة من الهبوط بمفردها على سطح القمر.