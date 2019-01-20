ليبيا – أصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح أمس السبت تعليماته بتعليق الدراسة بكافة المعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة بمناطق “قصر بن غشير، السبيعة،سوق الخميس إمسيحل” إلى حين عودة الهدوء والأمن بتلك المناطق.

المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية أوضح بأن مديري إدارة المعاهد التقنية العليا ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة على تواصل مستمر مع مدراء المعاهد بالمنطقة للإطلاع على الأوضاع الأمنية، مؤكدين سداد قرار رئيس لجنة إدارة الهيئة بشأن تعليق الدراسة بالمنطقة.

ومن جهته، أكد مدير إدارة المعاهد التقنية العليا بأن جميع الطلبة بالقسم الداخلي بالمعهد العالي للسلامة المهنية بالسبيعة قد تم تأمينهم ومغادرتهم للقسم الداخلي وجميعهم وصولوا لمحال إقامتهم الأصلية.

وبدوره، دعا زنداح كل الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن وحقن دماء الليبيين،منوها بأن ليبيا تحتاج إلى تراصف الصفوف وتوحيد الكلمة وإلى تكاثف الجهود للبناء والتشييد.