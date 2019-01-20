إيطاليا – دخل يوفنتوس الإيطالي، في منافسة شرسة مع العديد من الأندية الأوروبية، للظفر بصفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن البيانكونيري يسعى للتعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

ورغم اقتراب يوفنتوس من ضم الويلزي آرون رامزي من صفوف آرسنال، إلا أنه ما زال يبحث عن تحسين جودة خط الوسط، وفقا للصحيفة.

وأبدت العديد من الأندية مثل إنتر ميلان وروما ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام اهتمامها باللاعب، بينما أشارت تقارير إلى رغبة ريال مدريد وبرشلونة أيضا، في ضم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن فابيو باراتيشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، سيجتمع الأسبوع المقبل مع وكيل أعمال اللاعب، لبحث إمكانية ضمه في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يهدف أولا إلى الحصول على موافقة اللاعب، قبل التفاوض مع مسؤولي أولمبيك ليون.

وقدرت تقارير صحفية، ثمن اللاعب في الوقت الحالي، بنحو 80 مليون يورو، وذلك بسبب الرغبة الجامحة للعديد من الأندية في التعاقد معه.

المصدر : كووورة