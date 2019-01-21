تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لتولي مهمة حفظ الأمن في مدينة منبج السورية، عقب انسحاب الجنود الأمريكيين منها.

ونقلت “الأناضول”، عن مكتب الرئيس التركي، أن أردوغان وترامب اتفقا، خلال اتصال هاتفي بينهما، بشأن القضاء على المجاميع المتبقية من تنظيم “داعش” في سوريا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون عودته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده التي يبلغ قوامها تقريبا ألفي جندي في سوريا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصير حلفائها من القوات الكردية الذين تعتبرهم تركيا أعداءها.

وتخطط أنقرة لوضع يدها على مدينة منبج، أحد أبرز المراكز الكردية بشرق سوريا، لضمها لاحقا إلى “منطقة آمنة” أنشأتها تركيا سابقا في شريط حدودي يمتد بين مدينتي إعزاز وجرابلس.

المصدر: الأناضول