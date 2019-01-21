أنجلترا – أعلنت منظمة “أوكسفام” البريطانية، أن ثروات النصف الأفقر من سكان العالم، تراجعت بنسبة 11 بالمئة، بينما صعدت ثروات المليارديرات بنسبة 12 بالمئة، خلال 2018.

وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم، في تقرير صدر الإثنين، إن 3.8 مليارات نسمة، يمثلون النصف الأفقر في العالم، تراجعت ثرواتهم في 2018 (دون تحديد قيمة للتراجع).

وذكرت أن المليارديرات، وعددهم 2000 فرد حول العالم، ارتفعت ثرواتهم بقيمة 2.5 مليار دولار يوميا، في 2018، بنسبة زيادة بلغت 12 بالمئة خلال العام بأكمله.

ويظهر التقرير، الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء، التي “تقوض محاربة الفقر، وتدمر اقتصاداتنا، وتغذي الغضب الشعبي في جميع أنحاء العالم”، بحسب التقرير.

وقالت “ويني بيانيما”، وهي المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، إن “الشركات الكبرى والأغنياء، يتمتعون بفواتير ضريبية منخفضة.. بينما يتم حرمان ملايين الفتيات من التعليم اللائق، والنساء يمتن بسبب نقص رعاية الأمومة”.

ولفتت إلى أن “الشعوب في غالبية دول العالم غاضبة ومحبطة.. الحكومات اليوم مطالبة بتغيير، تدفع بموجبه الشركات والأثرياء ضرائب عادلة وليست مخفضة”.

وأورد التقرير، أن قيام 1 بالمئة من الأثرياء في العالم، بدفع 0.5 بالمئة ضرائب إضافية على ثرواتهم، سيمكن من تثقيف 262 مليون طفل خارج المدرسة، وتوفير الرعاية الصحية التي من شأنها إنقاذ أرواح 3.3 ملايين شخص.