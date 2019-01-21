ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعدد من أعضاء مجلس النواب.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن المجلس سيناقش خلال جلسته الرسمية عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد وقانون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعدد من مشاريع القوانين الأخرى.

وأوضح بليحق بأن المجلس استهل جلسته ببند ما يستجد من أعمال وذلك بمناقشة إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن وما ورد بها.