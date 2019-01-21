ليبيا – إجتمع الدكتور خليفة محمود التليسي وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية أمس الأحد بمقر وزارة الخارجية بنائب الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا روبيرو بناءً على طلبها.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزاره بحث سبل توطيد علاقات بعثة الأمم المتحدة للدعم مع ليبيا وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وتطرقت روبيرو إلى الإطار الاستراتيجي لعمل وكالات الأمم المتحدة في ليبيا لسنتي 2019-2020 وإلى مواضيع أخرى تتعلق بالتعيينات الجديدة وتسهيل منح التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة.

من جانبه رحب وكيل الشؤون الفنية بروييرو مبدئاً استعداده لتسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع البعثة وبما يخدم مصالح الدولة الليبية.