ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة عن تمكن الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار درنة من القضاء على إثنين من أخطر العناصر الإرهابية فى المدينة .

وفى إيجاز صحفي مقتضب تلقته المرصد من المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة عميد أحمد المسماري ، فقد تمكن الجيش والقوة المساندة من القضاء على الإرهابييّن عمر جمعة الشعلالي ومحمد الطشاني .

وأكد المسماري بأن هاذين العنصرين من أخطر العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في حي المدينة القديمة بمدينة درنة مشيراً إلى أن مقتلهم تم خلال عملية نوعية في وقت متأخر من الليلة الماضية .

ونشر مكتب المسماري صوراً للقتيلين وقد إخترق الرصاص وجه أحدهما خلال هذه العملية التي أكد المتحدث بأنها كانت نوعية .

ولم يقدم عميد المسماري أي تفاصيل إضافية عن العملية ، إلا أنه أكد بأن فقدان بقايا تنظيم القاعدة المتحصنين بوسط درنة لهاذين الشخصين يشكل ضربة موجعة لهم بعد الضربات السابقة وفقدانهم بقية قادتهم الليبيين والأجانب .

المرصد – متابعات