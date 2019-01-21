أنجلترا – شن عدد من الحكام الإنجليز حملة انتقادات طالت النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واتهموه بتكرار السقوط في منطقة الجزاء ومطالبة الحكام باحتساب الأخطاء.

وأكد الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيث أن سمعة نجم ليفربول في خطر وكتب في مقال نشرته صحيفة “thetelegraph” البريطانية: لا شك في كون محمد صلاح هدافا موهوبا وأن مجهوداته قد تقود فريقه ليفربول إلى إنجاز كبير”.

وأضاف: “كل هذا جميل ولكن هناك جانبا آخر قد يمس سمعة صلاح بسبب سقوطه المتكرر للحصول على ضربة جزاء”.

وأكد الحكم السابق البالغ 74 عاما أن هناك اجتماعات دورية للحكام يراجعون فيها جميع اللقطات بدقة، وليس هناك أدنى شك في أن محاولات صلاح المتكررة للحصول على ركلات الجزاء أخذت حيزا من تلك الاجتماعات.

كما حذر الحكم الإنجليزي السابق مارك هيلسي محمد صلاح من اكتساب سمعة سيئة بين الحكام باعتباره يحاول إهانة ذكائهم.

وكتب هيلسي في صحيفة “thesun” مؤكدا أنه من أكبر المعجبين بمحمد صلاح وبما يقدمه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هيلسي: “صلاح بحاجة للحذر حتى لا يبدأ في الحصول على سمعة سيئة بين الحكام على تلك التصرفات، هو لاعب رائع وأنا أتمتع بمشاهدته، لكنه كان متورطا في أربع ركلات جزاء في الشهر الأخير فقط”.

وأضاف: “بكل تأكيد محمد صلاح استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام كل من برايتون وأرسنال، لكن أمام نيوكاسل لم يستحقها، وأمام كريستال بالاس كان واضحا أنه يحاول خداع الحكم”.

وتابع: “قلقي الأساسي على صلاح أن تبدأ أفعاله في تغيير فكرة حكام المباريات عنه، وأن يتسبب ذلك في تجاهل أخطاء صحيحة له عندما تكون ضرورية وهامة بالنسبة لليفربول”.

يذكر أن محمد صلاح سجل هدفين في مواجهة كريستال بالاس التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المصدر:صحيفة صن وتلغراف